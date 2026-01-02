Attualità

Attacco a casa di Putin, spunta il video: è un fake fatto malissimo

Foto di AdnKronos AdnKronos
1 minuto di lettura

(Adnkronos) – Spunta il video dell'attacco ucraino con droni alla residenza di Vladimir Putin a Valdai. Ma è un fake. Profili russi – su TikTok, Telegram e X – rilanciano la clip che mostra un attacco di droni a quella che dovrebbe essere la residenza del presidente russo. Le immagini mostrano l'arrivo di 2 droni sull'edificio. Uno dei velivoli viene abbattuto tra esplosioni e fumo, l'altro – dopo aver colpito l'ingresso della 'reggia' – si allontana in ritirata volando oltre il cancello della zona nord.   Tutto finto. Le incongruenze sono tante e facilmente verificabili. La residenza, ad esempio, non ha le caratteristiche della vera 'casa' di Putin: l'edificio mostrato nel video differisce in maniera rilevante dall'originale. Altro elemento: la denuncia di Mosca, che continua a far riferimento ad un attacco effettivamente avvenuto, ha chiarito che i droni sono stati neutralizzati senza alcun danno per persone o cose. Nessuna esplosione, quindi, nei pressi della residenza di Valdai. 
—internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 2 Gennaio 2026

Tags
Foto di AdnKronos AdnKronos
1 minuto di lettura

Articoli Correlati

Morto l’armatore Lucio Di Giovanni, stroncato da un infarto

45 minuti fa

Crans-Montana, parla il testimone: “Persone con la pelle bruciata e senza capelli. Sembrava l’inferno”

1 ora fa

Crans-Montana, il padre di una delle vittime di Corinaldo: “Rabbia immensa, servono controlli rigorosi”

1 ora fa

Renato Zanella è il nuovo Direttore del Balletto del Teatro San Carlo di Napoli

1 ora fa
Pulsante per tornare all'inizio