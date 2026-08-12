Attualità
Atropina e scopolamina oltre i limiti, pop corn ritirati. Ministero della Salute: “Non consumateli”
(Adnkronos) – Pop corn richiamati dal ministero della Salute che invita a non consumarli. Conterrebbero valori di "atropina e scopolamina oltre i limiti consentiti". Si tratta del lotto di produzione 26269 di 'Preziosi Food Spa' con sede a San Nicola di Melfi in provincia di Potenza e data di scadenza 16/12/2026. La marca è 'Salati preziosi'. Si chiede di "riportarlo al punto vendita".
—cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)
Pubblicato il 12 Agosto 2026