Atropina e scopolamina oltre i limiti, pop corn ritirati. Ministero della Salute: “Non consumateli”

(Adnkronos) – Pop corn richiamati dal ministero della Salute che invita a non consumarli. Conterrebbero valori di "atropina e scopolamina oltre i limiti consentiti". Si tratta del lotto di produzione 26269 di 'Preziosi Food Spa' con sede a San Nicola di Melfi in provincia di Potenza e data di scadenza 16/12/2026. La marca è 'Salati preziosi'. Si chiede di "riportarlo al punto vendita".

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Pubblicato il 12 Agosto 2026