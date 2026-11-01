Atp Vienna, oggi finale Alcaraz-De Minaur – Diretta

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Carlos Alcaraz torna in campo a Vienna e oggi, domenica 1 novembre, affronta Alex De Minaur nella finale dell’Atp 500 austriaco. Lo spagnolo arriva dal successo in semifinale contro Medvedev, mentre l’australiano ha eliminato al penultimo atto il nuovo numero uno del ranking Alexander Zverev.

Dove vedere la finale di Vienna? Il match sarà visibile in diretta tv su Sky Sport Tennis (canale 203) e in streaming su Sky Go e NOW.

Alcaraz e De Minaur si sono affrontati sei volti in carriera, con sei successi dello spagnolo.

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Pubblicato il 1 Novembre 2026