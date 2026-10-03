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Atp Tokyo, Berrettini ko negli ottavi di finale con Vallejo

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(Adnkronos) –
Niente da fare per Matteo Berrettini che è uscito di scena agli ottavi di finale del torneo Atp 500 di Tokyo. Il giocatore romano, numero 47 del mondo, è stato eliminato dal paraguaiano Adolfo Daniel Vallejo, numero 56 del ranking Atp, in due set con il punteggio di 7-6 (8-6) 6-1. Peccato per l'azzurro che nel primo parziale ha fallito ben quattro palle set. 
E' andata meglio a Mattia Bellucci che si è qualificato per la finale del torneo Challenger Atp di Jingshan in Cina. Il numero 91 del mondo, proveniente dalle qualificazioni, si è imposto in semifinale con un doppio 6-4, sul turco Yanki Erel, numero 331 del ranking Atp, che aveva eliminato ai quarti Federico Cina'. In finale Bellucci se la vedrà con il sudafricano Lloyd Harris, numero 125 Atp.  
—sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 3 Ottobre 2026

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