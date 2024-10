Atp Shanghai, Musetti ko contro Goffin in tre set

(Adnkronos) – Lorenzo Musetti fuori dall'Atp di Shanghai in corso. L'azzurro, n. 18 del mondo, ha perso in tre set contro il belga David Goffin, n. 66. Dopo aver superato facilmente il primo set con il punteggio di 6-1, il tennista italiano ha complicato tutto nel secondo perso ai tie break 6-7 (6-8), per poi affondare nettamente nel terzo, chiuso sul 2-6 a vantaggio del belga. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 7 Ottobre 2024