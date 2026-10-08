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Atp Shanghai, domani Cobolli-Mannarino: orario, precedenti e dove vederla

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(Adnkronos) –
Flavio Cobolli torna in campo a Shanghai, per il riscatto dopo la delusione di Pechino. E soprattutto, per portare a casa punti pesanti per la corsa alle Atp Finals. Domani, venerdì 9 ottobre, il tennista azzurro affronta Adrian Mannarino nel secondo turno del Masters 1000 cinese. Un 'occasione da non fallire per il numero 5 del ranking Atp, a caccia della sua prima partecipazione al 'Torneo dei maestri', che chiuderà la stagione a Torino (al momento, l'azzurro è quarto nella race). Ecco orario del match e dove vederlo in tv e streaming.  Il match tra Cobolli e Mannarino è in programma domani, venerdì 9 ottobre, intorno alle 6 ora italiana. Sarà una sfida inedita, visto che i due non si sono mai affrontati in carriera.  La partita sarà visibile in diretta sui canali di Sky Sport. Match disponibile anche in streaming su Sky Go e Now.  
—sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 8 Ottobre 2026

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