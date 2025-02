Atp Rotterdam, impresa Bellucci: batte Medvedev e vola ai quarti

(Adnkronos) – Impresa di Mattia Bellucci nel torneo Atp di Rotterdam. L'azzurro, numero 92 del mondo, oggi 5 febbraio negli ottavi di finale batte il russo Daniil Medvedev, testa di serie numero 2. Bellucci, 23 anni, si impone per 6-3, 6-7 (6-8), 6-3 in 2h54'. L'azzurro, che festeggia la prima vittoria in carriera contro uno dei primi 20 giocatori del ranking mondiale (Medvedev è numero 7), nei quarti attende il vincente della sfida tra l'olandese Tallon Griekspoor e il greco Stefanos Tsitsipas. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 5 Febbraio 2025