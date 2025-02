Atp Rotterdam, Bellucci ko in semifinale con De Minaur

(Adnkronos) –

Mattia Bellucci battuto oggi 8 febbraio nella semifinale del torneo Atp 500 di Rotterdam (veloce indoor, montepremi 2.563.150 euro). L'azzurro, numero 92 del mondo e proveniente dalle qualificazioni, cede all'australiano Alex De Minaur, numero 8 del ranking Atp e terza testa di serie, con il punteggio di 6-1, 6-2 in un'ora e sei minuti. Da Rotterdam il 23enne lombardo si porta comunque a casa i successi prestigiosi su Stefanos Tsitsipas (numero 12 del mondo) e ancor prima Daniil Medvedev (numero 7 Atp), i più prestigiosi della sua carriera. Inoltre, da lunedì è già sicuro di migliorare il suo best ranking: nel live ranking è attualmente 68°. La vittoria odierna vale invece a De Minaur, che lunedì eguaglierà la sua miglior classifica di numero 6, la 18/a finale in carriera, con la possibilità di fare meglio dello scorso anno, quando si arrese a Jannik Sinner. Giocherà per conquistare il suo decimo titolo in carriera contro uno tra Carlos Alcaraz, numero 3 del mondo e prima testa di serie e Hubert Hurkacz, numero 21 del ranking e 8 del tabellone. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 8 Febbraio 2025