Atp Roma 2023, Tsitsipas in semifinale con Medvedev

Stefanos Tsitsipas si qualifica per la semifinale degli Internazionali Bnl d'Italia 2023, torneo Atp Masters 1000 in corso di svolgimento sui campi in terra battuta del Foro Italico a Roma. Il greco, numero 5 del mondo e del seeding, supera il croato Borna Coric, numero 16 del ranking Atp e 15 del tabellone, con il punteggio di 6-3, 6-4 in un'ora e 36 minuti. Tsitsipas affronterà in semifinale il russo Daniil Medvedev, numero 3 del mondo e terza testa di serie. "Non ho giocato la mia migliore partita ma una vittoria è una vittoria e sono felice comunque. Il fatto è che a Roma i campi sono molto diversi l'uno dall'altro, bisogna sapersi adattare e non sempre ci si riesce. Stavolta ho servito abbastanza male, ma lo ha fatto anche lui. In definitiva avrei potuto fare meglio, ma per stavolta va bene così: non vedo l'ora di tornare in campo per il prossimo match", ha detto Medvedev in conferenza stampa dopo la vittoria su Yannick Hanfmann. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 19 Maggio 2023