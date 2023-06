Atp Queen’s, Alcaraz supera Korda e vola in finale

(Adnkronos) – Lo spagnolo Carlos Alcaraz batte lo statunitense Sebastian Korda nella seconda semifinale dell'Atp Queen's in corso a Londra e raggiunge Alex de Minaur in finale. Il numero 2 Atp ha regolato Korda in un'ora e 23 minuti con il punteggio di 6-3 6-4. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 24 Giugno 2023