(Adnkronos) – Matteo Berrettini sconfitto in finale nell'Arizona Tennis Classic, torneo Challenger Atp andato in scena a Phoenix. L'azzurro, al rientro in campo dopo 7 mesi di stop, è stato sconfitto dal portoghese Nuno Borges, testa di serie numero 5, che si è imposto in finale per 7-5, 7-6 (7-5) in 1h58'. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 18 Marzo 2024