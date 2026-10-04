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Atp Pechino, oggi Zverev-Djokovic: orario, precedenti e dove vederla in tv

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(Adnkronos) – Big match all'Atp 500 di Pechino. Oggi, domenica 4 ottobre, Alexander Zverev sfida Novak Djokovic – in diretta tv e streaming – nei quarti di finale del torneo cinese, a cui il campione in carica Jannik Sinner ha dato forfait a causa dell'infortunio al ginocchio.  La sfida tra Zverev e Djokovic è in programma oggi, domenica 4 ottobre, alle ore 13. I due tennisti si sono sfidati in 14 precedenti, con il serbo che guida il parziale con nove vittorie contro le cinque del tedesco.  Zverev-Djokovic, come tutte le partite dell'Atp di Pechino, sarà trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva sui canali SkySport. Il match si potrà vedere anche in streaming sull'app SkyGo e su NOW.  
—sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 4 Ottobre 2026

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