Atp Montreal, Darderi al terzo turno. Cobolli e Sonego eliminati

(Adnkronos) –

Luciano Darderi al terzo turno dell'Atp Masters 1000 di Montreal. L'azzurro, testa di serie numero 19, al secondo turno beneficia del ritiro di Gabriel Diallo. Il canadese lascia il campo sul risultato di 4-6, 3-2. Darderi affronterà il cinese Jiuncheng Shang, che a sorpresa supera in 3 set il russo Andrei Rublev, testa di serie numero 10. Darderi è l'unico tennista italiano promosso oggi, 5 agosto. Flavio Cobolli, testa di serie numero 6, al secondo turno viene sconfitto dal tedesco Yannick Hanfmann che si impone per 7-6 (7-5), 7-6 (7-2). Finisce anche l'avventura di Lorenzo Sonego, sconfitto dall'olandese Tallon Griekspoor, che ha la meglio per 7-6 (7-5), 7-5 e ora affronterà il tedesco Alex Zverev, testa di serie numero 1.

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Pubblicato il 5 Agosto 2026