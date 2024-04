Atp Montecarlo, oggi italiani in campo: come vedere match in tv e streaming

(Adnkronos) – Tre italiani in campo oggi nel primo turno dell'Atp Masters 1000 di Montecarlo, in diretta tv e streaming. Nel torneo del Principato, in attesa del debutto di Jannik Sinner che entrerà in scena nel secondo turno, il programma di domenica 7 aprile si apre con il match che Luca Nardi, proveniente dalle qualificazioni, gioca contro il francese Alex Muller. Impegno proibitivo per Lorenzo Musetti, opposto allo statunitense Tommy Fritz, testa di serie numero 13, nel quinto e ultimo incontro in programma sul Campo Centrale, in linea di massima non prima delle 18 di oggi. Nel primo pomeriggio, sul Court des Princes, tocca invece a Lorenzo Sonego, che esordisce contro lo spagnolo Roberto Bautista Agut, avversario insidioso sulla terra rossa. L'Atp Masters 1000 di Montecarlo viene trasmesso in tv via satellite da Sky. Gli incontri di oggi verranno trasmessi dalle 13 alle 19 su Sky Sport Tennis e dalle 14 alle 16.30 anche su Sky Sport Uno. In streaming, i match sono visibili su Now. Gli incontri sono disponibili anche sull'app Sky Go. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 7 Aprile 2024