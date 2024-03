Atp Miami, oggi in campo Sinner: orario e dove vederlo in tv

(Adnkronos) – Jannik Sinner di nuovo in campo oggi, domenica 24 marzo 2024, al Masters 1000 di Miami. Sulla strada dell'azzurro al 3° turno l'olandese Tallon Griekspoor: in palio un posto negli ottavi di finale. L'incontro è in programma intorno alle 20.30, sul campo centrale del Miami Gardens. Il match sarà trasmesso in diretta su Sky Sport Tennis e in streaming su Now. Sinner è reduce dal derby con Andrea Vavassori. Il numero 3 del mondo si è imposto per 6-3, 6-4 in 1h20' nella sfida tutta italiana. Griekspoor, testa di serie numero 25, ha superato lo statunitense Alex Michelsen per 7-6 (7-5), 6-7 (7-9), 6-4. Intanto Carlos Alcaraz avanza agevolmente al 3° turno del torneo. Lo spagnolo, numero 2 del mondo e prima testa di serie, ha superato il connazionale Roberto Carballes Baena, numero 64 del ranking Atp, con il punteggio di 6-2, 6-1 in un'ora e 21 minuti. Avanza al terzo turno anche il tedesco Alexander Zverev, numero 5 del mondo e 4 del seeding, che ha superato il canadese Felix Auger-Aliassime, numero 36 Atp, per 6-2, 6-4 in un'ora e 17 minuti. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 24 Marzo 2024