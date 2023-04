Atp Miami 2023, finale Sinner-Medvedev: la diretta

(Adnkronos) – Jannik Sinner in campo a Miami contro il russo Daniil Medvedev per la finale dell'Atp Masters 1000 di Miami. Il 21enne azzurro va a caccia dell'ottavo titolo della carriera.

IL MATCH – Sinner rischia di cedere subito il servizio, ma annulla la chance di Medvedev conservando il primo turno di battuta (1-1). L'azzurro mette la freccia nel quinto game, sfruttando la quinta palla break complessiva concessa dal rivale impreciso al servizio (3 doppi falli in avvio). Subito, però, restituisce il favore: controbreak e 3-3. L'equilibrio domina fino al 6-5 per Medvedev. Sinner, sotto 0-30, prova ad arrivare al tie-break. Missione fallita: Medvedev piazza il break e si aggiudica il primo set per 7-5 dopo un’ora di gioco. L'azzurro accusa il colpo, il passaggio a vuoto si prolunga e Medvedev può allungare sul 2-0 in avvio di secondo set. Anche il russo concede quando è alla battuta e il tentativo di fuga tramonta (2-1). —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 2 Aprile 2023