Atp Miami 2023, finale Sinner-Medvedev: dove vederla live in tv e streaming

(Adnkronos) – Jannik Sinner contro Daniil Medvedev domenica 2 aprile nella finale dell'Atp Masters 1000 di Miami. Dove vedere il match in diretta in tv alle 19? L’azzurro in semifinale ha battuto in rimonta anche Carlos Alcaraz. Le emozioni dell’incontro elettrizzante tra l’altoatesino e lo spagnolo sono tutte da rivivere grazie alle repliche di Sky Sport, con ampio spazio anche sul canale all news Sky Sport 24 con highlights e interviste live con Angelo Mangiante, inviato a Miami. Anche il canale Sky Sport Tennis è dedicato al campione altoatesino con le repliche del match notturno (disponibile anche on demand) e lo speciale “Sinner oltre il tennis”. Domenica 2 aprile la finale, da seguire tutta d’un fiato a partire dalle 19 con la telecronaca di Elena Pero e Paolo Bertolucci su Sky Sport Tennis e in streaming su NOW, con ampio spazio al pre e post-partita dalle 18.30 grazie allo studio tennis condotto da Eleonora Cottarelli con Filippo Volandri, Paolo Bertolucci e Ivan Ljubicic. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 1 Aprile 2023