Atp Marrakech, Berrettini supera Navone e va in finale

(Adnkronos) –

Matteo Berrettini si qualifica per la finale del torneo Atp 250 di Marrakech. Il tennista romano si è imposto in rimonta, in tre set, sull'argentino Mariano Navone, numero 7 del seeding marocchino, con il punteggio di 6-7 (4-7), 6-3, 6-2 in due ore e 41 minuti. In finale l'azzurro affronterà Carballes Baena che ha superato il russo Pavel Kotov per 6-4, 6-2. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 6 Aprile 2024