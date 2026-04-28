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Atp Madrid, oggi Sinner-Norrie – Diretta

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(Adnkronos) –
Jannik Sinner torna in campo a Madrid. Oggi, martedì 28 aprile, il fuoriclasse azzurro affronta – in diretta tv e streaming – il britannico Cameron Norrie negli ottavi di finale del Masters 1000 spagnolo. Il numero uno del ranking Atp arriva dall'agile successo contro Moller, mentre il suo avversario ha eliminato l'argentino Tirante nel terzo turno.  In caso di vittoria, Sinner ai quarti sfiderebbe il vincente di Kopriva-Jodar.  
—sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 28 Aprile 2026

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