Atp Madrid, oggi Musetti-Lehecka – Diretta

(Adnkronos) – Torna in campo Lorenzo Musetti. Oggi, martedì 28 aprile, il tennista azzurro sfida Jiri Lehecka – in diretta tv e streaming – negli ottavi di finale del Masters 1000 di Madrid. Musetti, inserito nella parte di tabellone di Jannik Sinner, è reduce dalle vittorie contro Hurkacz e Griekspoor, mentre Lehecka, finalista a Miami, nei turni precedenti del torneo, ha eliminato Tabilo e Michelsen. Musetti, in caso di vittoria, sfiderebbe ai quarti il vincente di Etcheverry-Fils.

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Pubblicato il 28 Aprile 2026