Attualità
Atp Hong Kong, Musetti in semifinale: Wong battuto con doppio 6-4
(Adnkronos) – Tutto liscio per Lorenzo Musetti dopo l'avvio complicato all'Atp in corso a Hong Kong: l'azzurro, n.7 del mondo, accede senza problemi alla semifinale del torneo. Musetti ha battuto con un doppio 6-4 il beniamino di casa Chak Lam Coleman Wong, n. 150, in poco più di un'ora e un quarto di gioco. Nel prossimo match, valido per l'accesso alla finale, affronterà il russo Andrey Rublev, n. 16 Atp.
—sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)
Pubblicato il 9 Gennaio 2026