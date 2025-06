Atp Halle, Sinner liquida Hanfmann in due set. Al secondo turno c’è Bublik

(Adnkronos) –

Jannik Sinner esordisce con un successo all'Atp 500 di Halle. Oggi, martedì 17 giugno, l'azzurro ha battuto il tedesco Yannick Hanfmann in due set (7-5 6-3), archiviando la pratica dopo un'ora e mezza molto combattuta. Decisivi il dodicesimo game del primo set, in cui il numero uno del ranking ha strappato il primo break, valso la vittoria di un parziale giocato benissimo dal tedesco. Il numero 138 è poi calato nel secondo set: Sinner ha conquistato il break nel sesto game del secondo set, portandosi sul 4-2 e proteggendo poi il vantaggio fino al definitivo 6-3. Per l'azzurro, campione in carica del torneo tedesco, buon ritorno sull'erba in vista di Wimbledon. Soprattutto in termini di testa, dopo la sconfitta nella finale del Roland Garros contro Carlos Alcaraz. Ora Sinner se la vedrà al prossimo turno con il kazako Bublik, numero 45 del ranking. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 17 Giugno 2025