Atp Finals, Sinner batte De Minaur in 2 set

(Adnkronos) – Jannik Sinner batte Alex De Minaur all'esordio nelle Atp Finals 2024 di Torino. L'azzurro, numero 1 del mondo, oggi 10 novembre sconfigge l'australiano per 6-3, 6-4 in 1h25' nel match valido per la prima giornata del gruppo Ilie Nastase. Il 23enne altoatesino, che vince l'ottava sfida in altrettanti confronti diretti con l'australiano, torna in campo martedì 12 novembre per affrontare lo statunitense Taylor Fritz, vittorioso al debutto contro il russo Daniil Medvedev. Sinner parte con il freno a mano tirato, cedendo il servizio nel terzo game (1-2). Il 23enne rimedia subito con il contro break (2-2) e mette la freccia strappando nuovamente la battuta al rivale (4-2). L'allungo è sufficiente per blindare la prima frazione (6-3) in 36 minuti. L'equilibrio nel secondo set salta nel quinto game, quando Sinner mettere a segno il break dopo aver sprecato 3 chance. Il numero 1 del mondo inserisce il pilota automatico e vola verso il traguardo con una prestazione solida: De Minaur non ha a disposizione nemmeno una palla break per ricucire il gap e allungare la sfida, Sinner chiude 6-4. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 10 Novembre 2024