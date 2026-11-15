Attualità

Atp Finals, per Shelton buona la prima con Ferrero: Fils ko in tre set

Foto di AdnKronos AdnKronos
Meno di un minuto

(Adnkronos) –
Ben Shelton non sbaglia al debutto alle Atp Finals 2026 e sotto gli occhi del nuovo coach Juan Carlos Ferrero batte il francese Arthur Fils in tre set, nel primo match del suo raggruppamento. Oggi, domenica 15 novembre, all’Inalpi Arena di Torino finisce 6-2 3-6 6-3, con l’americano che mette in campo una prestazione convincente, dominando il primo e il terzo set, con un paio di passaggi a vuoto costati il secondo parziale. 

Shelton tornerà in campo martedì contro Alexander Zverev, in una sfida che potrebbe valere il primato nel gruppo John McEnroe.  

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 15 Novembre 2026

Tags
Foto di AdnKronos AdnKronos
Meno di un minuto

Articoli Correlati

Maltempo, allerta meteo per temporali e rischio idrogeologico lunedì 16 novembre: 10 regioni a rischio

14 minuti fa

Morto a 21 anni il parapendista Giovanni Lopez: si è schiantato al suolo

18 minuti fa

Garlasco, richiesta di revisione per Stasi sempre più vicina. Il genetista che ha fatto riaprire il caso: “Elementi clamorosi”

2 ore fa

Paura su volo EasyJet dall’Islanda a Malpensa: ubriaco semina il panico a bordo con un coltello

2 ore fa
Pulsante per tornare all'inizio