(Adnkronos) – Il numero uno torna in campo. Oggi, martedì 17 novembre, Alexander Zverev affronta Ben Shelton nel secondo match del gruppo John McEnroe alle Atp Finals 2026. Il tedesco arriva dal successo comodo nel match inaugurale contro lo spagnolo Rafa Jodar (in due set) mentre l’americano ha vinto al debutto contro il francese Arthur Fils, in tre set. Il confronto di oggi potrebbe valere il primo posto nel raggruppamento. Ecco orario, precedenti tra i due e dove vedere il match in diretta tv (anche in chiaro) e streaming.

Il match di oggi tra Alexander Zverev e Ben Shelton alle Atp Finals inizierà non prima delle 20:30. I precedenti sorridono nettamente al tedesco, vittorioso in sei occasioni su sei. L’ultimo confronto? Nella finale degli Us Open 2026, vinta in quattro set.

La sfida tra Alcaraz e Shelton sarà visibile in diretta tv su Sky Sport e Mediaset (in chiaro) e in streaming su Sky Go, NOW e Tennis TV.

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Pubblicato il 17 Novembre 2026