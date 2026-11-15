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Atp Finals, oggi si comincia: da Zverev a Shelton, i maestri in campo nella prima giornata e dove vederli

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(Adnkronos) – Pronti, via. Oggi, domenica 15 novembre, iniziano le Atp Finals 2026. A Torino, si affrontano gli otto migliori tennisti del mondo. Fino a domenica 22 novembre, l’Inalpi Arena sarà di nuovo la cornice del Torneo dei Maestri, appuntamento che sigilla la stagione del tennis incoronando il re. Da Alexander Zverev a Rafa Jodar, passando per Carlos Alcaraz, Flavio Cobolli, Ben Shelton, Daniil Medvedev, Frances Tiafoe e Arthur Fils, chi trionferà quest’anno? Ecco il programma della prima giornata e chi scenderà in campo già oggi nelle prime sfide nel singolare e nel doppio.  

Ecco i match di oggi, domenica 15 novembre, alle Atp Finals:  

Alle 11:30 Heliovaara/Patten v. [8] Luz/Matos  

Non prima delle 14:30 Zverev v. [8] Jodar  

Non prima delle 18 Arevalo/Pavic v. [6] Arribage/Olivetti  

Non prima delle 20:30 Shelton v. [6] Fils  

Dove vedere i match di oggi alle Atp Finals? Tutti i match di Torino saranno visibili in diretta tv su Sky Sport e Mediaset (in chiaro) e in streaming su Sky Go, NOW e Tennis TV.  

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webinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 15 Novembre 2026

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