Atp Finals, oggi Shelton-Fils: orario, precedenti e dove vederla

(Adnkronos) – Tanta curiosità per il day 1 delle Atp Finals 2026. Oggi, domenica 15 novembre, il match di round robin tra Ben Shelton e Arthur Fils chiude la prima giornata del Torneo dei Maestri. Nell’angolo dell’americano si vedrà per la prima volta Juan Carlos Ferrero, che proprio in questi giorni ha cominciato a lavorare con lui dopo la fine della collaborazione con Alcaraz. Dall’altra parte ci sarà il francese, riuscito a realizzare uno dei suoi sogni con la prima partecipazione in carriera a Torino. Ecco orario, precedenti e dove vedere il match in tv e streaming.

Il match tra Ben Shelton e Arthur Fils inizierà non prima delle 20:30. I due si sono affrontati fin qui tre volte in carriera, con due successi dell’americano. L’ultimo confronto risale al 2024 e alla semifinale del torneo di Basilea, vinta da Shelton.

Il match tra Ben Shelton e Arthur Fils alle Atp Finals sarà visibile in diretta tv su Sky Sport e Mediaset (in chiaro) e in streaming su Sky Go, NOW e Tennis TV.

—

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 15 Novembre 2026