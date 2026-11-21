(Adnkronos) – Penultimo atto delle Atp Finals 2026. Oggi, sabato 21 novembre, si gioca la semifinale tra Carlos Alcaraz e Ben Shelton: a Torino, il ‘Torneo dei Maestri’ entra nel vivo con la sfida che regalerà il primo finalista dell’ultimo torneo della stagione. Lo spagnolo ha vinto il raggruppamento intitolato a Ivan Lendl, mentre il tennista americano ha chiuso il gruppo John McEnroe dietro a Zverev. Ecco orario, precedenti e dove vedere il match in tv e streaming.

La semifinale tra Alcaraz e Shelton alle Atp Finals di Torino inizierà non prima delle 14. Sono 5 i precedenti tra i due e lo spagnolo è avanti 4-1: l’ultimo confronto, vinto dall’attuale numero 3 del ranking Atp, risale alla finale del Masters 1000 di Parigi.

La semifinale delle Atp Finals tra Alcaraz e Shelton sarà trasmessa in diretta da Sky Sport (canali Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis) e in chiaro su Mediaset (Italia 1). Il match sarà disponibile anche in streaming su NOW e Sky Go.

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Pubblicato il 21 Novembre 2026