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Atp Finals, oggi Cobolli-Medvedev- Diretta

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(Adnkronos) – Il grande giorno, per Flavio Cobolli, è arrivato. Oggi, lunedì 16 novembre, l’azzurro debutta alle Atp Finals contro Daniil Medvedev, nel secondo match del gruppo Ivan Lendl (lo stesso di Alcaraz e Tiafoe). Per il tennista romano, numero 6 del ranking Atp, il primo match a Torino arriva al termine di una stagione esaltante (con la prima finale Slam conquistata al Roland Garros). Dall’altra parte c’è il russo, al momento numero 5 della classifica mondiale. Si comincia alle 20:30. 

Dove vedere Cobolli-Zverev? Il match sarà visibile in diretta tv su Sky Sport e Mediaset (in chiaro) e in streaming su Sky Go, NOW e Tennis TV. 

Nel primo match di giornata, Alcaraz ha battuto Tiafoe in due set (con un doppio 6-2, in un’ora e 9 minuti di gioco).  

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webinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 16 Novembre 2026

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