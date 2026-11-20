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Carlos Alcaraz torna in campo. Oggi, venerdì 20 novembre, lo spagnolo affronta l’azzurro Flavio Cobolli nel primo match di giornata del gruppo intitolato a Ivan Lendl alle Atp Finals 2026. Lo spagnolo ha vinto in due set il match contro Medvedev, uscendo però dal campo con un problema al bicipite femorale della coscia sinistra e le sue condizioni sono da monitorare con attenzione. Questa vittoria ha comunque già garantito ad Alcaraz la qualificazione in semifinale da primo del girone. Già eliminato invece il tennista romano, battuto sia da Medvedev che da Tiafoe senza portare a casa nemmeno un set. Si comincia non prima delle 14.

Dove vedere Alcaraz-Cobolli? La sfida sarà visibile in diretta tv su Sky Sport e in streaming su Sky Go, NOW e Tennis TV.

In serata l’ultima sfida del gruppo Ivan Lendl, tra Medvedev e Tiafoe. Uno spareggio per il passaggio in semifinale.

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Pubblicato il 20 Novembre 2026