Atp Finals, Larissa Iapichino: “”Sinner? Vorrei la sua solidità””

“Una caratteristica che mi piacerebbe prendere in prestito da Sinner? Jannik è un campione formidabile perché è molto solido. Penso sia uno dei suoi punti di forza, anch’io vorrei essere così da quel punto di vista. A volte, in pedana, vacillo…”. Larissa Iapichino, stella del salto in lungo, è una grande appassionata di tennis e – in occasione del lancio di Athleticon Mag numero 1 a Torino, nella settimana delle Atp Finals – ha risposto così a una domanda su Jannik Sinner nel corso di un’intervista all’Adnkronos.



Pubblicato il 16 Novembre 2026