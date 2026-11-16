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Atp Finals, Larissa Iapichino: “”Sinner? Vorrei la sua solidità””

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“Una caratteristica che mi piacerebbe prendere in prestito da Sinner? Jannik è un campione formidabile perché è molto solido. Penso sia uno dei suoi punti di forza, anch’io vorrei essere così da quel punto di vista. A volte, in pedana, vacillo…”. Larissa Iapichino, stella del salto in lungo, è una grande appassionata di tennis e – in occasione del lancio di Athleticon Mag numero 1 a Torino, nella settimana delle Atp Finals – ha risposto così a una domanda su Jannik Sinner nel corso di un’intervista all’Adnkronos.


Pubblicato il 16 Novembre 2026

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