Flavio “giocava nelle giovanili della Roma, aveva 12 anni e si divideva tra calcio e tennis. Lì ci fu un po’ il momento della scelta…”. Stefano Cobolli, papà e coach del tennista azzurro Flavio, in un’intervista all’Adnkronos nei giorni delle Atp Finals di Torino, racconta alcuni aneddoti legati al calcio e alla squadra giallorossa di cui sono entrambi super tifosi.



Pubblicato il 17 Novembre 2026