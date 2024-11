Atp Finals in Italia fino al 2030, l’annuncio

(Adnkronos) – Le Atp Finals in Italia fino al 2030. Con un comunicato congiunto, l'Atp e la Fitp (Federazione Italiana Tennis e Padel) annunciano il prolungamento dell'accordo che sarebbe scaduto nel 2025. Le Finals, ospitate sinora da Torino, parleranno italiano anche nel quinquennio 2026-2030. Le opzioni di sede per il periodo successivo al 2025 sono in fase di valutazione e ulteriori aggiornamenti saranno forniti a tempo debito. "Negli ultimi quattro anni l'Italia ha offerto una straordinaria ospitalità al nostro evento più prestigioso, con la visione di creare un'esperienza davvero speciale sia per i giocatori che per gli appassionati. Ringraziamo la Fitp e tutti i partner dell'evento per il loro sostegno negli ultimi quattro anni. Non vediamo l'ora di continuare ad alzare il livello insieme", ha detto Andrea Gaudenzi, presidente Atp. "Il tennis ha un posto speciale nella storia e nella cultura di questo Paese. Le Atp Finals sono molto amate dagli appassionati italiani e questo legame è ora più forte che mai grazie alla posizione di numero 1 del mondo di Jannik Sinner. Guardiamo avanti con entusiasmo, fiduciosi nella consapevolezza che questo evento continuerà a crescere ancora di più negli anni a venire", le parole del presidente della Fitp, Angelo Binaghi. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 17 Novembre 2024