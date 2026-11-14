Atp Finals, festa per Zverev: i tifosi ‘abbracciano’ il numero uno, ma qualcuno resta deluso

Ore e ore ad aspettare, con la ‘compagnia’ (non proprio piacevole) di un pungente freddo torinese. Poi, ecco il numero uno palesarsi. A Torino centinaia di appassionati hanno abbracciato così Alexander Zverev, dopo una lunga attesa fuori dall’hotel ’Principi di Piemonte’. Tanti applausi, ma pochi autografi e selfie regalati dal tennista tedesco, che sorride poco e dopo qualche secondo tra i tifosi torna dentro l’albergo. “No, era a un metro da noi” urla qualcuno, deluso per essere stato a un passo dal suo idolo. Sarà, forse, per la prossima volta. Domani, domenica 15 novembre, Zverev aprirà le Atp Finals con il match inaugurale contro Rafa Jodar.



Pubblicato il 14 Novembre 2026