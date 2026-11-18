(Adnkronos) – Nei giorni in cui a tenere banco è il suo futuro, Antonio Conte vive il presente con tranquillità: “Come mi godo il tempo libero? Con il tennis”. L’ex allenatore del Napoli è a Torino per le Atp Finals 2026 e, intercettato prima del match tra Medvedev e Alcaraz all’Inalpi Arena, racconta con un sorriso una delle sue grandi passioni, dribblando ogni domanda sul pallone. Anche se il collegamento con il calcio viene naturale: “Se dovessi scegliere un tennista che rappresenta leadership nello spogliatoio? Fin troppo facile, sicuramente Sinner è uno che ha sempre voglia di migliorarsi e grande costanza. Parla da vincente e lo apprezzo tanto, come Alcaraz. È un’era in cui tutti e due potranno fare grandi cose e sarà difficile superarsi l’uno con l’altro”. Conte spiega poi all’Adnkronos di non aver sentito il fuoriclasse azzurro in questi mesi di lontananza dal campo: “No, non ho avuto modo di sentirlo”.

L’ex ct della Nazionale stasera farà il tifo per Flavio Cobolli, impegnato nel secondo match del torneo contro Frances Tiafoe: “È cresciuto veramente tanto, come tutto il tennis in Italia. Ci rappresenta, siamo contenti che ci sia lui e lo vedo bene. Ha una grande prospettiva, può continuare a crescere e migliorare ed è giusto che oggi il palazzetto gli dia grande sostegno. Ci aspettiamo che possa vincere, vogliamo che vada avanti”.

Il tecnico salentino ha vissuto la Torino delle Finals anche in passato: “Non è la prima volta che vengo qui. Il torneo si è evoluto negli anni ed è sempre stato un crescendo, Torino deve essere orgogliosa di ospitare la manifestazione e di averla strutturata in questa maniera. Per un atleta, venire qui con questo ambiente e una struttura del genere è bellissimo”.

—

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 18 Novembre 2026