Atp Doha, oggi Sinner-Mensik – Diretta

Jannik Sinner di nuovo protagonista a Doha. Oggi, giovedì 19 febbraio, il tennista azzurro sfida il ceco Jakub Mensik – in diretta tv e streaming – nei quarti di finale dell'Atp 500 qatariota. Sinner arriva all'appuntamento dopo aver battuto all'esordio nel torneo un altro ceco, Tomas Machac, e agli ottavi l'australiano Alexei Popyrin, superato in due set con il punteggio di 6-3, 7-5. In caso di passaggio del turno, Sinner sfiderebbe in semifinale il francese Arthur Fils, che ha battuto un altro ceco, Jiri Lehecka, in due set.

Pubblicato il 19 Febbraio 2026