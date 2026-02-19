Attualità

Atp Doha, oggi Sinner-Mensik – Diretta

Jannik Sinner di nuovo protagonista a Doha. Oggi, giovedì 19 febbraio, il tennista azzurro sfida il ceco Jakub Mensik – in diretta tv e streaming – nei quarti di finale dell'Atp 500 qatariota. Sinner arriva all'appuntamento dopo aver battuto all'esordio nel torneo un altro ceco, Tomas Machac, e agli ottavi l'australiano Alexei Popyrin, superato in due set con il punteggio di 6-3, 7-5. In caso di passaggio del turno, Sinner sfiderebbe in semifinale il francese Arthur Fils, che ha battuto un altro ceco, Jiri Lehecka, in due set.  
