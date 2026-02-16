Atp Doha, oggi Sinner-Machac – Diretta

(Adnkronos) –

Jannik Sinner torna in campo. Oggi, lunedì 16 febbraio, il tennista azzurro sfida il ceco Tomas Machac – in diretta tv e streaming – al primo turno dell'Atp 500 di Doha. Sinner arriva al torneo dopo la cocente delusione degli Australian Open 2026, dove, da bicampione in carica, è stato battuto in semifinale da Novak Djokovic in cinque set. In caso di passaggio del turno, Sinner sfiderà agli ottavi l'australiano Alexei Popyrin, che ha superato il qatariota Zayd in due set.

Pubblicato il 16 Febbraio 2026