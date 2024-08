Atp Cincinnati, oggi Sinner-Zverev: semifinale orario e diretta tv

(Adnkronos) –

Jannik Sinner in campo oggi 18 agosto 2024 contro Alex Zverev nella semifinale dell'Atp Masters 1000 di Cincinnati. L'azzurro, numero 1 del mondo, sfida in tedesco – nel match in diretta tv e streaming non prima delle 21 – per un posto in finale nel torneo dell'Ohio, tappa di avvicinamento all'US Open. Sinner è reduce dalla vittoria in rimonta nei quarti di finale contro il russo Andrei Rublev. Anche Zverev ha dovuto rimontare dopo aver perso il primo set contro lo statunitense Ben Shelton. Sinner e Zverev si affrontano per la sesta volta in carriera. Il tedesco si è imposto nelle ultime 4 occasioni, mentre l'azzurro ha avuto la meglio solo nel primo confronto. Sinner ha vinto nel 2020 la sfida giocata negli ottavi di finale del Roland Garros, sulla terra rossa di Parigi. Da allora, poker di vittorie di Zverev, l'ultima un anno fa sul cemento dell'US Open al termine di una maratona di 5 set negli ottavi. Il match tra Sinner e Zverev sarà trasmesso in diretta esclusiva da Sky per gli abbonati. Diretta alle 21 su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis. La semifinale potrà essere seguita anche sull'app Sky Go e sarà trasmessa in streaming su NOW. Nella seconda semifinale, che non inizierà prima della mezzanotte italiana, sfida tra lo statunitense Frances Tiafoe e il danese Holger Rune. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 18 Agosto 2024