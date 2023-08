Atp Cincinnati 2023, italiani in gara oggi: orari, programma, dove vederlo in tv e streaming

(Adnkronos) – Al via oggi, lunedì 14 agosto, la seconda giornata dell'Atp Masters 100 di Cincinnati 2023, in Ohio. Tre gli italiani in gara nel tabellone principale. Matteo Berrettini debutta contro il canadese Felix Auger Aliassime. Lorenzo Sonego trova invece dall’altra parte della rete il russo Alexander Shevchenko, passato attraverso le qualificazioni. Nella notte italiana tocca a Lorenzo Musetti contro il britannico Daniel Evans, In caso di successo ritroverebbe al secondo turno il russo Daniil Medvedev, che lo ha eliminato negli ottavi a Toronto. Il Masters 1000 statunitense si potrà seguire dalle 17 sui canali Sky Sport Summer e Sky Sport Tennis. Possibilità di seguire l’evento anche via streaming tramite le piattaforme NOW e Sky Go. In tv sarà visibile su SuperTennis. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 14 Agosto 2023