(Adnkronos) – Nuova sfida tra Stefanos Tsitsipas a Casper Ruud, questa volta in finale del torneo Atp di Barcellona. Il tennista greco, testa di serie numero 5, si è imposto in rimonta in semifinale su Dusan Lajovic per 5-7, 6-4, 6-2 e centra la seconda finale di fila dopo quella vinta a Montecarlo, proprio contro il norvegese. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 20 Aprile 2024