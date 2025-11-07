Attualità

Atp Atene, Musetti in finale con Djokovic: si giocherà titolo e Atp Finals

(Adnkronos) –
Lorenzo Musetti sfiderà Novak Djokovic nella finale del torneo Atp di Atene. L'azzurro, numero 8 del mondo, contro il serbo, numero 5 e 'padrone' di casa del torneo greco, si giocherà il titolo e anche l'accesso diretto alle Atp Finals di Torino.  Il carrarino in semifinale ha avuto la meglio sullo statunitense Sebastian Korda, n.52 Atp, in due tre con il punteggio di 6-0, 5-7, 7-5 in due ore e 20' conquistando un posto nella sua decima finale in carriera.  
Pubblicato il 7 Novembre 2025

