Atletica, oggi ultima giornata degli Europei – Diretta

(Adnkronos) – Ultima giornata di gare agli Europei di atletica di Birmingham. Oggi, domenica 15 agosto, si conclude la rassegna continentale di scena in Inghilterra. L'Italia, dopo i due argenti nella maratona conquistati in mattinata con Pietro Riva e la squadra femminile, sogna nuove medaglie anche nei 3000 siepi con Osama Zoghlami e con le staffette (4×100 mista, 4×400 maschile e 4×400 femminile). Favorita per la vittoria nel salto in lungo invece Larissa Iapichino. Azzurri a caccia di nuove medaglie.

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Pubblicato il 16 Agosto 2026