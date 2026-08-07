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Atletica, Mondiali U20: azzurra Doualla bronzo a 16 anni nei 100 mt

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(Adnkronos) – Impresa della sedicenne Kelly Doualla, medaglia di bronzo nei 100 metri piani ai Mondiali Under 20 di Eugene (Usa). In gara contro sprinter di due anni più grandi, l'azzurra centra la prima medaglia di sempre per un'atleta italiana a un Mondiale nei 100 metri. E' arrivata terza con 11.27 (-0.1) alle spalle della statunitense Mia Maxwell (11.14) e della giamaicana Shanoya Douglas (11.17). 
—sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 7 Agosto 2026

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