Attualità

Atene, aereo militare precipita poco dopo decollo durante air show

Foto di AdnKronos AdnKronos
Meno di un minuto

(Adnkronos) –
Un aereo militare F-4 Phantom si è schiantato oggi in una base vicino ad Atene durante un'esibizione aerea. A riferirne è stata l'agenzia di stampa greca ANA. Le circostanze dell'incidente non sono ancora chiare, così come la sorte dei due piloti a bordo, secondo i media locali. 
L'aereo era appena decollato quando ha improvvisamente perso quota ed è precipitato, ha dichiarato un giornalista dell'emittente pubblica ERT presente sul posto. Subito dopo lo schianto si è verificata un'esplosione, avvenuta davanti a migliaia di visitatori che assistevano all'annuale "Settimana del Volo di Atene". Il Ministro della Difesa Nikos Dendias ha annullato un viaggio alla Fiera Internazionale di Salonicco per recarsi sul luogo dell'incidente. 
—internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 5 Settembre 2026

Tags
Foto di AdnKronos AdnKronos
Meno di un minuto

Articoli Correlati

US Open, oggi Cobolli-Blockx: orario, precedenti e dove vederla in tv

19 minuti fa

Crans Montana, i ragazzi sopravvissuti alla tragedia di Capodanno ospiti al Gp di Monza

32 minuti fa

Lorena Isceri, lanciata dal cavalcavia dell’A1. L’appello del padre alla politica: “Fate in modo che non accada più”

34 minuti fa

Carburante, Freni: “Decreto legge con misure mirate, priorità manovra ceto medio e previdenza”

59 minuti fa
Pulsante per tornare all'inizio