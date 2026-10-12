Attualità

Atalanta-Venezia, polemiche per il giallo a Juan Jesus: Krstovic colpito al volto, proteste per la mancata espulsione

Foto di AdnKronos AdnKronos
Meno di un minuto

(Adnkronos) – Episodio destinato a far discutere in Atalanta-Venezia. Juan Jesus entra in pressing su Nikola Krstovic e lo colpisce al volto: per l’arbitro Paride Tremolada è soltanto cartellino giallo. Una decisione che lascia più di un dubbio, considerando la zona del corpo interessata e la dinamica del contatto. 

La decisione di Tremolada fa discutere: il contatto al volto di Krstovic avrebbe potuto portare a una sanzione più severa? Il giallo resta, ma l’episodio lascia aperto il dibattito sulla mancata espulsione del difensore del Venezia.  

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 12 Ottobre 2026

Tags
Foto di AdnKronos AdnKronos
Meno di un minuto

Articoli Correlati

Serie A, oggi Torino-Udinese – Diretta

11 minuti fa

Samsung trend Radar, quasi 1 italiano su 2 la usa ogni settimana

12 minuti fa

Ucraina, Trump e Putin: il botta e risposta Travaglio-Lerner

14 minuti fa

Lodi, 39enne fermato dai carabinieri muore per un malore: indagini in corso

20 minuti fa
Pulsante per tornare all'inizio