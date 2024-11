Atalanta-Udinese: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

(Adnkronos) – Di nuovo in campo l'Atalanta. I bergamaschi affrontano oggi, domenica 10 novembre, l'Udinese nel lunch match della dodicesima giornata di Serie A. Al Gewiss Stadium gli uomini di Gasperini vogliono dare continuità alla vittoria di Champions contro lo Stoccarda e al bel successo contro il Napoli, battuto 3-0 al Maradona nello scorso turno. La vittoria contro gli azzurri di Conte ha rilanciato la Dea in classifica, che ora è al terzo posto a quota 22 punti e può coltivare i propri sogni scudetto. Diversa la situazione per l'Udinese. I friulani sono reduci dalla sconfitta casalinga contro la Juventus e, dopo un ottimo inizio di stagione, fermi all'ottavo posto a quota 16 punti. Il match tra Atalanta e Udinese è in programma oggi, domenica 10 novembre, alle ore 12.30. Ecco le probabili formazioni:

Atalanta (3-4-1-2): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Kolasinac; Bellanova, De Roon, Ederson, Ruggeri; De Ketelaere, Lookman; Retegui. All. Gasperini

Udinese (3-5-2): Okoye; Kabasele, Bijol, Touré; Ehizibue, Zarraga, Karlstrom, Lovric, Kamara; Thauvin; Lucca. All. Runjaic Atalanta-Udinese sarà trasmessa in diretta esclusiva su Dazn, visibile dunque sia sulla piattaforma in streaming che tramite smart tv. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 10 Novembre 2024