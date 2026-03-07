Attualità

Atalanta-Udinese: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

(Adnkronos) – L'Atalanta torna protagonista in Serie A. Oggi, sabato 7 marzo, la Dea ospita l'Udinese – in diretta tv e streaming – nella 28esima giornata di campionato. La squadra di Palladino è reduce dal pareggio per 2-2 nella semifinale d'andata di Coppa Italia contro la Lazio, risultato che lascia tutto aperto in vista del ritorno di Bergamo, mentre in campionato è stata sconfitta dal Sassuolo per 2-1 nell'ultimo turno. Quella di Runjaic invece ha battuto 3-0 la Fiorentina in casa.  La sfida tra Atalanta e Udinese è in programma oggi, sabato 7 marzo, alle ore 18. Ecco le probabili formazioni: 
Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Kolasinac; Bellanova, De Roon, Pasalic, Bernasconi; Samardzic, Zalewski; Scamacca. All. Palladino 
Udinese (3-5-2): Okoye; Kristensen, Kabasele, Mlacic; Ehizibue, Atta, Karlstrom, Piotrowski, Zemura; Zaniolo, Davis. All. Runjaic  Atalanta-Udinese sarà visibile in diretta televisiva e in esclusiva sui canali Dazn, disponibili tramite smart tv. Il match si potrà seguire anche in streaming sull'app e sulla piattaforma web di Dazn.  
Pubblicato il 7 Marzo 2026

