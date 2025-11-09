Attualità

Atalanta-Sassuolo 0-3, doppietta di Berardi e gol di Pinamonti

Foto di AdnKronos AdnKronos
1 minuto di lettura

(Adnkronos) – Il Sassuolo vince 3-0 sul campo dell'Atalanta nel match che apre oggi 9 novembre il programma domenicale dell'undicesima giornata della Serie A. Gli emiliani salgono a 16 punti e si portano a ridosso della zona europea della classifica. L'Atalanta rimane a quota 13, lontanissima dal vertice. Rischia di complicarsi la posizione del tecnico Ivan Juric. Il colpaccio del Sassuolo è firmato dalla doppietta di Berardi e dal gol di Pinamonti. I neroverdi aprono le marcature al 29' su rigore. Carnesecchi in uscita stende Pinamonti, Berardi non sbaglia dal dischetto: 0-1. Il raddoppio arriva in avvio di ripresa. Berardi imbuca per Pinamonti, l'attaccante si gira e fulmina Carnesecchi: 0-2 al 47'. Il sipario sul match cala virtualmente dopo poco più di un'ora. Berardi piazza il sinistro dall'interno dell'area di rigore, 0-3 e game over. 
—sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 9 Novembre 2025

Tags
Foto di AdnKronos AdnKronos
1 minuto di lettura

Articoli Correlati

Tumori, Fabi (Aiom): “Cancro seno malattia sociale, serve supporto psicologico”

13 minuti fa

Manovra, Giorgetti: “Massacrati su taglio Irpef ceto medio, ma siamo nel giusto”

21 minuti fa

Flop Megalopolis, Francis Ford Coppola vende la sua isola per coprire perdite

1 ora fa

Alcaraz-De Minaur, oggi primo match Atp Finals – Diretta

1 ora fa
Pulsante per tornare all'inizio