Atalanta-Monza 5-2, tripletta di Koopmeiners

(Adnkronos) – L'Atalanta si impone 5-2 sul Monza nell'ultima gara di Serie A e chiude il suo campionato al quinto posto con 64 punti. La formazione di Palladino, invece, resta ferma a 52 punti e manca l'aggancio al nono posto. I nerazzurri di Gasperini controllano la gara sin dal primo tempo che chiudono con i due gol di vantaggio grazie alla doppietta di Koopmeiners al 12' e 46'. Nella ripresa Monza più intraprendente, sfiora il gol al 48' con Mota e va a segno al 51' con Colpani. Al 70' il Monza resta in dieci: appena entrato Marlon prende un cartellino rosso per condotta antisportiva. L'Atalanta dilaga, fa il 3-1 con Hojlund al 74' e il 4-1 ancora con Koopmeiners per la tripletta personale. Poi all'82' Petagna accorcia ancora le distanza con il 4-2, ma la squadra di Gasperini non si arresta e al 92' cala la cinquina con Muriel. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 4 Giugno 2023