Attualità

Atalanta, Lookman torna ad allenarsi. Ecco quando potrà giocare in campionato

Foto di AdnKronos AdnKronos
1 minuto di lettura

(Adnkronos) – Il caso dell'estate è giunto a conclusione. Ademola Lookman ha chiarito la sua posizione con l'Atalanta ed è tornato a lavorare con il gruppo. Nella mattinata di oggi, giovedì 18 settembre, il nigeriano ha avuto un colloquio con l'allenatore della Dea Ivan Juric e con i suoi compagni, chiedendo la possibilità di tornare ad allenarsi. L'attaccante nerazzurro si è allenato per la prima volta con il resto della squadra e sarà dunque a disposizione del tecnico già dalla trasferta di Torino (Atalanta impegnata domenica 21 settembre alle 15, contro i granata di Baroni).  Si chiude così una telenovela durata mesi. Il ritorno di Lookman a Zingonia potrebbe rappresentare una svolta anche per la stagione dell'Atalanta, visto che Juric avrà così di nuovo a disposizione uno dei suoi uomini migliori.   —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 18 Settembre 2025

Tags
Foto di AdnKronos AdnKronos
1 minuto di lettura

Articoli Correlati

Sei anni fa a Milano Leonardo morì cadendo nella tromba delle scale della scuola

2 minuti fa

Sofficini Findus, 50 anni di gusto e innovazione

2 minuti fa

Formula 1, si torna a Baku. Due anni fa la ‘pole’ della ruota di Tsunoda

6 minuti fa

Aperto Salone di Genova, Salis: “Pensiamo a scuola di professioni nautiche”

7 minuti fa
Pulsante per tornare all'inizio